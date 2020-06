Aerts wil dat crossers die mee de sport redden ook gewaardeerd worden als Van Aert en Van der Poel meedoen

Het is druk overleggen in de veldritwereld. Op vergaderingen van de Belgische wielerfederatie hebben organisatoren aan de veldrijders gevraagd om in te leveren als gevolg van de coronacrisis. Die zijn daartoe bereid. Maar voor wat hoort wat.

Een akkoord is er nog niet uit de bus gekomen, maar zal er wellicht uiteindelijk wel komen. "Ik besef maar al te goed dat onze prijzen moeten zakken, maar ik ben toch een beetje bang dat de organisatoren corona willen misbruiken om ze definitief te doen zakken", zegt Toon Aerts in GvA. "Voor een renner als ikzelf zal er altijd wel wat startgeld blijven liggen, maar voor renners van een iets minder kaliber wordt het lastig."

De voormalig Belgisch kampioen zit in over de financiële gevolgen voor de mindere goden in het veldrijden. "Voor hen is het startgeld vaak de noodzakelijke onkostenvergoeding. Als die wegvalt… Dan kan je beter een job zoeken."

SOLIDARITEIT

Er zal vooral enige solidariteit moeten zijn, op verschillende vlakken. "Er is gevraagd aan alle beschikbare renners om in september en oktober van de partij te zijn, om de cross te ­redden. Ik hoop dan ook dat diezelfde jongens in november en december, wanneer eventueel Wout en Mathieu weer van de partij zijn, niet aan de kant worden geschoven."

Een gelijke verdeling van de gevolgen van deze crisis is volgens Aerts al een stap in de goede richting. "Ik heb vorige week ook gevraagd om een vaste prijs af te spreken via koepel­contracten. Transparantie wordt heel belangrijk. Als iemand zijn startgeld ziet dalen van 1.000 naar 500 euro, spreekt het voor zich dat wie vorig jaar 8.000 euro ontving nu terugvalt naar 4.000 euro. We moeten allemaal de­zelfde inspanning leveren."

MET OF ZONDER PUBLIEK?

Voorts rekenen de veldrijders er ook op om zo snel mogelijk een duidelijke kalender te krijgen. Of er in een eerste fase met of zonder publiek gecrosst moet worden, is ook nog altijd afwachten.