Geraint Thomas geeft zijn mening over mogelijk vertrek van Chris Froome: "Het heeft onrechtstreeks invloed op mij"

De geruchten over een nakend vertrek van Chris Froome moet toch ook wat doen met de andere kopmannen bij Ineos, zoals Geraint Thomas. De Welshman rijdt al zo lang samen met Froome, die eigenlijk zowel een bondgenoot als een concurrent is.

Als Froome vertrekt naar israel Start-Up Nation, valt dat gedeelte als bondgenoot weg. Thomas heeft het in een gesprek met BBC over wat dat voor hem zou betekenen. "Het heeft onrechtstreeks invloed op mij, maar het is niet zo dat ik daar op mijn bed over zit na te denken. Ik ben een ploegmaat van hem sinds 2008. Het zou leuk zijn om dat te kunnen blijven zijn."

DOODEERLIJK ZIJN

Thomas en Froome weten doorgaans wel hoe het zit met met mekaar. "We komen goed overeen, werken goed samen, zijn eerlijk tegen mekaar. Doodeerlijk soms", verklapt Thomas. "Maar wat het zal zijn, zal het zijn, dat laat ik aan hem."

Velen zouden in de situatie van Froome al blij zijn dat ze opnieuw op de fiets zitten, na de revalidatie die hem wachtte na de Dauphiné van vorig jaar. "Het is goed om hem opnieuw op de fiets te zien en hem weer inspanningen te zien leveren, want het was een verschrikkelijke val. Het is goed om te zien dat hij terug is."