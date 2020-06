Sterk deelnemersveld in Ronde van Wallonië koerst ook even langs Voeren

De laatste hand is gelegd aan de Ronde van Wallonië hoe die er in 2020 moet uitzien. Eerder geraakte al bekend dat deze dit jaar zal bestaan uit slechts vier etappes. De laatste details over het rittenschema zijn bekend, met toch wel een bijzondere vaststelling.

Op 16 augustus gaat de Ronde van Wallonië van start met een openingsrit van Soignies naar Ath. De volgende dagen rijden de renners van Tubeke naar Waver en van Plombières naar Wezet. Het peloton zou zich ook korte tijd op Voerens grondgebied begeven, staat in Het Belang van Limburg te lezen. Voeren is een faciliteitengemeente die in Limburg ligt. In een Ronde van Wallonië is dat dus toch wel een opvallende passage. In Voeren spreekt men doorgaans wel zowel Frans als Nederlands. De slotrit voert het deelnemersveld van Blegny naar Erezée. RESEM TOPPERS AAN DE START De startlijst belooft overigens uit te puilen van schoon volk, met onder andere de Lotto-toppers Ewan, Degenkolb en Gilbert. Deceuninck-Quick.Step zal dan weer Sam Bennett uitspelen. Ook Naesen en Van Avermaet komen aan de start. Vorig jaar won Loïc Vliegen de Ronde van Wallonië.