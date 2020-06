Winnaar Kuurne-Brussel-Kuurne ging op eigen manier om met break: "Relax met een pintje"

Kasper Asgreen was aan een goed voorjaar bezig. Winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en een derde plaats in Parijs-Nice. De Deen leek klaar om goede klassiekers te rijden in maart en april, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

"Ik voelde me goed, ook in Parijs-Nice. Maar het werd al snel duidelijk dat het wielrennen snel zou stopgezet worden. Toen ik terugkwam in Denemarken, heb ik enkele dagen vrijaf genomen. En zelfs als ze beslist zouden hebben om door te gaan, zou een paar dagen vrijaf na Parijs-Nice ook geen slecht idee geweest zijn", zegt Asgreen op de ploegwebsite.

"Pintje drinken en relaxen"

En de Deen had zo een eigen manier om met de coronabreak om te gaan. "Door een week vrij te nemen, had ik mentaal het seizoen al in twee gedeeld. Ik zei tegen mezelf: "Oké, het eerste deel zit erop", waarop ik een pintje nam en begon te relaxen."

"Het was mijn manier om met de situatie om te gaan en volgens mij was het ook een goede manier. Ik wist dat we het beste moesten maken van de situatie, we konden er toch niets aan veranderen", is de tweede van de Ronde van Vlaanderen van 2019 realistisch.