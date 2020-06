Mikel Landa voelt zich sterker dan ooit: "Mijn nieuwe ploeg geeft mij een geweldige kans"

Als we naar de outsiders voor de Tour de France kijken, moeten we uiteraard ook Mikel Landa noteren. De voorbije jaren moest hij het kopmanschap delen, maar dit seizoen kan hij voluit zijn kans wagen.

Landa is gelukkig bij zijn nieuwe ploeg Bahrain McLaren. "Ik geniet bij mijn nieuwe ploeg. Ze geven mij een geweldige kans. Ik voel mij ook meer volwassen en ik ben sterker geworden op fysiek en mentaal vlak. Ik denk dat ik op mijn sterkst ben", aldus Landa bij de SpaanseTeledeporte.

De 30-jarige Spanjaard is ondertussen begonnen met de voorbereidingen voor de Tour de France. Hij is in de Alpen om enkele sleutelritten te verkennen. Volgende week zal hij met enkele ploegmaats op stage gaan in Andorra.