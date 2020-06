Throwback: Naesen wint BK in Antwerpen na zeer spannende sprint

Op 25 juni 2017 stond in Antwerpen het BK wielrennen op het programma. De zege was uiteindelijk voor Oliver Naesen. Hij haalde het in de sprint van Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven.

Het was een zeer lange wedstrijd van 238 kilometer en op een kleinde 60 kilometer van de streep werden de vluchters gegrepen. De wedstrijd brak open en uiteindelijk zouden Naesen, Stuyven, Vanmarcke, Keukeleire en Van Hooydonck weg rijden. Vanmarcke ging de sprint aan, maar Naesen raakte er nog net over. De renner van AG2R La Mondiale haalde zo de Belgische trui binnen. Vanmarcke moest tevreden zijn met de tweede plaats en Jasper Stuyven eindigde op de derde plaats.