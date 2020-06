Tim Wellens kijkt uit naar de heropstart van het wielerseizoen: "Een ritzege in de Tour de France is mijn doel"

De wielerfans kunnen zich in de handen beginnen wrijven, want binnen enkele weken zullen er opnieuw wielerwedstrijden zijn op het hoogste niveau. Ook Tim Wellens, de renner van Lotto-Soudal, kijkt er naar uit.

Tim Wellens had een interview bij Sporza. Daar hij het onder meer over de Tour de France. "Vorig seizoen droeg ik een lange tijd de bergtrui, maar dit seizoen wil ik voor een ritzege gaan. In de tweede etappe is er misschien al iets mogelijk, want dan moeten we tijdens de etappe over de Col d'Eze. Ik ken het daar goed."

Voor Tim Wellens is het misschien wel goed nieuws dat de kalender is opgeschoven. De renner van Lotto-Soudal kampt met een warmte-allergie en dan is het misschien al iets koeler. "Hopelijk is het dan al iets minder warm, maar van nature ben ik altijd goed later op het seizoen."