🎥 Girodebuut zal niet onopgemerkt voorbijgaan: Sagan laat u Italië ontdekken en haalt kunstkenner in zich boven

Via een aantal filmpjes wil hij de gids zijn die de mensen het mooie Italië laat ontdekken. Beginnen doet hij met een filmpje over Italiaanse kunst. Hij speelt één van de bezoekers aan een museum, maar weet telkens al perfect wat de gids gaat zeggen over de schilderijen.

Plots vraagt een andere bezoeker: "Hoeveel keer heb jij de Giro al gedaan?" Daarmee kan de ronde in het museum bedoeld worden, maar Sagan heeft de wielerronde van Italië natuurlijk in gedachten. "De Giro? Dit is mijn eerste keer."

I am ready. For what? For the #Giro of course! Let me be your guide to discover beautiful Italy. Let’s start from Art! #Giro 103, amore infinito!#PeterIsReady, October 3-25, are you? pic.twitter.com/ugzVhXcnJW