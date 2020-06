Belangrijke en uitstekende zaak dat WK in Zwitserland kan doorgaan

De opvolger van Mads Pedersen als wereldkampioen wielrennen zal dan toch in Zwitserland te vinden zijn. Tenminste, deze zal als eerste de aankomst moeten bereiken van de WK-wegrit op Zwitserse wegen. Een verhuis naar het Midden-Oosten is afgewend en dat is maar goed ook.

De laatste weken zat het er wel al aan te komen dat het WK in Zwitserland kon blijven, maar het moest nog officieel gemaakt worden en dat is goed dat dit nu gebeurd is. Opluchting troef ongetwijfeld bij de UCI. Een andere locatie wilde immers ook zeggen een andere datum. En dan moest er weer gepuzzeld worden, moest de kalender weer aangepast worden.

SWITCH TIJDRIT - TEAM RELAY

En er zijn al aanpassingen genoeg gebeurd. Al is er nog wel plaats voor eentje: switch de WK-tijdrit toch maar met de Team Relay, heren van de UCI. Voor bepaalde tijdrittoppers stelt er zich geen probleem om op 20/09 de tijdrit te rijden, maar er zijn toch nog een behoorlijk aantal andere ronderenners en tijdrijders die wel op het WK anders een goede beurt kunnen maken.

Wanneer we naar de wegrit kijken, moeten we wel besluiten dat het op sportief gebied een goede zaak is dat het WK in Zwitserland blijft. Het belooft een WK te worden voor klimmerstypes en zij verdienen ook zeker en vast om de zoveel jaar een parcours op hun maat. Het is niet elk jaar dat het WK hen kansen biedt, het had zonde geweest moest deze kans verloren gaan.

PARCOURS EN KANDIDAAT-WINNAARS

Want een WK in het Midden-Oosten had ongetwijfeld een heel ander parcours en dus ook heel andere kandidaat-winnaars tot gevolg gehad. Renners die begin dit seizoen van het WK een groot doel maakten hadden er nu op voorhand al een streep kunnen door trekken.

Dat was misschien begrijpelijk geweest indien het door de uitbraak van het coronavirus noodzakelijk was, maar het was niet juist geweest. Laat het sportieve dus maar zegevieren en geef ons een waardige wereldkampioen.