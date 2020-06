Geen Japan Cup om het wielerseizoen af te sluiten dit jaar

Geen Japan Cup dit jaar. Door het Coronavirus heeft de organisatie besloten de wedstrijd alsnog te annuleren.

"Vanwege de wereldwijde pandemie hebben we besloten de Japan Cup dit jaar niet te laten doorgaan. Wij hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de situatie en dat we de race in 2021 wel kunnen laten doorgaan", klinkt het bij de organisatie.

De Japan Cup kwam door de nieuwe kalender in het gedrang. De wedstrijd sluit normaal gezien het wielerseizoen af, maar kwam nu in overlap met de Ronde van Vlaanderen en de Giro d'Italia.

Er zal dit jaar dus geen opvolger worden aangeduid voor Bauke Mollema. De Nederlander versloeg vorig jaar nipt Michael Woods.