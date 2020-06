Jasper De Buyst vindt besmettingsgevaar onvermijdelijk: "Als je niet besmet wil geraken, dan moet je niet starten"

Voor Jasper De Buyst en Lotto-Soudal staan vandaag de eerste groepstrainingen weer op het menu. De 26-jarige renner denkt dat het toch anders zal worden.

"Het is een beetje hetzelfde gevoel als in februari, want ook nu hebben we lang stilgezeten. Al zullen we nu toch iets harder moeten trainen. Er is geen ruimte om te verbeteren tijdens het seizoen, dus is het belangrijk om meteen top te zijn", gaf De Buyst aan bij Sporza.

"Daarom is het belangrijk om nu op training zo veel mogelijk wedstrijdechte trainingen te doen, zodat we goed voorbereid zijn."

De Buyst verwacht een nerveus peloton, gezien de omstandigheden. "Veel renners zullen rijden voor een contract of selectie, terwijl sommigen ook zullen rijden voor de sponsor. Ik denk dat iedereen gretig zal zijn."

Verwacht De Buyst moeilijkheden gezien het besmettingsgevaar? "Ik ben zelf wel bang om ziek te worden, mijn smetvrees is toch iets groter dan anders. Maar het lijkt mij onvermijdelijk dat er in een peloton van 150 man in elkaars snot gereden zal worden. Als je daar mee bezig bent vooraf een wedstrijd, dan kan je beter niet starten.