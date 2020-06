OFFICIEEL: Yves Lampaert verlengt contract en blijft bij Deceuninck-Quick.Step

Yves Lampaert had gehoopt de contractbesprekingen begin juli af te kunnen ronden, maar alles is nu al in kannen en kruiken. Lampaert en Deceuninck-Quick.Step zijn tot een akkoord gekomen: renner en ploeg zetten hun samenwerking verder.

Lampaert heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Deceuninck-Quick.Step voor twee bijkomende jaren. Eerder was er nog sprake van één jaar met optie, maar het team bevestigt zijn vertrouwen in de renner met meteen een overeenkomst voor twee jaar. SPECIALE BAND Uiteraard is Lampaert enorm verheugd over zijn nieuw contract. "Dit geeft me zeker een extra boost voor de rest van het seizoen. Ik kan nu met een helder hoofd naar de volgende koersen. Ik heb een speciale band met deze ploeg. Volgend jaar wordt mijn zevende jaar bij dit team en ik hoop dat er nog velen volgen." Patrick Lefevere looft vooral de ingesteldheid van Lampaert. "We weten tot wat hij in staat is en geloven dat hij enkel beter zal worden de komende jaren. Zijn collega's appreciëren hem erg en hij twijfelt nooit om zich helemaal voor hen te geven. Hij zet de groep op de eerste plaats en niet zichzelf, zoals het hoort bij de Wolfpack."