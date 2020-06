Plek voor 700 deelnemers bij unieke challenge van ploeg van Campenaerts in het kader van de Tour

Victor Campenaerts zit in een heel speciale ploeg, die geen gelegenheid onbenut laat om geld in te zamelen voor de liefdadigheidsinstelling Qhubeka. Dat zal dit jaar ook gebeuren in het kader van de Tour, al gaan er ook fysieke inspanningen mee gepaard.

NTT voorziet in het weekend van 27 en 28 juli een tweedaagse Partner Challenge. In totaal zullen 700 deelnemers aan dit evenement kunnen meedoen en die zullen verdeeld worden over veertien ploegen. Elk ploegje krijgt een kapitein die aan NTT verbonden is als renner of lid van de staf.

VIER DISCIPLINES

Deelnemers worden aangemoedigd om ook een donatie te doen ten gunste van Qhubeka, maar zullen ook fysiek uit hun pijp mogen komen. Er zijn vier disciplines voorzien: fietsen, lopen, zwemmen of paddle boarding. Er kan ook voor een combinatie van die discplines gekozen worden.

Bedoeling is om aan het eind met alle deelnemers samen de volledige afstand van de Tour van 2020 afgelegd te hebben. Dat is 3470 kilometer. Ruim een maand later gaat de Tour dan ook werkelijk van start.