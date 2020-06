Prudhomme benadrukt hoe goed ze in de Tour op alles voorbereid zijn: "Misschien is het de grote massa niet opgevallen"

Christian Prudhomme is inmiddels zelf op prospectie getrokken om te zien hoe alles er voor staat voor de Tour. Al weet hij dat eigenlijk al wel. Ook al zal het een Tour worden met aanpassingen en met minder publiek, de organisatie is perfect voorbereid.

De grootste wijziging lijkt dat er minder publiek op de Tour zal af komen, al ziet Prudhomme het niet zo. "Ook dat is niet nieuw voor ons. Misschien is het de grote massa niet opgevallen, maar na de aanslagen op Quatorze Juillet 2016 is er ook al gefilterd", staat in GvA te lezen.

TWEE SCENARIO'S

Eerder beweerde Prudhomme al dat op beklimmingen mensen die met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer komen voorrang zullen krijgen. "Hoor je me nu zeggen dat mobilhomes niet ­welkom zijn in de Tour? Neen. Het ­belangrijkste is dat we twee ­scenario’s voorhanden hebben."

PUBLICITEITSKARAVAAN

Er zal overigens nog altijd een publiciteitskaravaan zijn. "Ik schat dat er een honderdtal voertuigen zal zijn. Wat neerkomt op zestig procent van verleden jaar. Laten we vooral ­hopen dat de pandemie verder afneemt, ­zodat we min of meer een nor­male Tour hebben."

Het belangrijkste is natuurlijk dat er gekoerst kan worden. "Er zal een Tour zijn, dankzij alle steden en gemeenten en som­mige organisatoren (Tour de l’Ain, La Route d’Occitanie, red.) die op vrijwillige basis belangeloos hun koersen verplaatsten als voorbereiding op de Tour. Ik kan die mensen niet genoeg ­bedanken." Prudhomme bezocht startplaats Nice en de Col d'Èze.