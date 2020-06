Vete is nog lang niet voorbij: Spaanse stichting zet nu zijn zinnen op licentie Mitchelton-Scott en biedt 10 miljoen euro

De zorgen zijn nog lang niet van de baan bij Mitchelton-Scott. Een overeenkomst tot overname met Manuela Fundacion werd afgeblazen en tot overmaat van ramp leggen de Spanjaarden zich daar niet zomaar bij neer. Ze maken jacht op de WorldTour-licentie van de Britse formatie.

Dat meldt de Spaanse krant AS. De eigenaar van Manulea Fundacion, Francisco Huertas, had eerder al een akkoord bereikt om New Global Cycling Services over te nemen. Het is bij dat bedrijf dat de rennerscontracten getekend zijn.

Er bestaat nu dus heel wat onzekerheid over wat er met de renners gaat gebeuren, aangezien GreenEdge niet langer in zee wil met Manuela Fundacion. GreenEdge is nog altijd eigenaar van de WorldTour-licentie van Mitchelton-Scott.

RYAN AAN ZET

Daar wil Manuela Fundacion nu ook een mouw aanpassen. Het biedt GreenEdge 10 miljoen euro om de WorldTour-licentie in handen te krijgen. De bal ligt nu in het kamp van Gerry Ryan.