Exact één jaar geleden voerde Wout van Aert straf bisnummer op in meest gehypete wedstrijd van 2019

Wout van Aert werd vooraf al ingeschat als één van de beste protagonisten, maar hij was zeker niet de enige die zijn visitekaartje had afgegeven. Zelden een wedstrijd gezien die anders misschien niet superveel belangstelling genoot en plots dé koers was om naar uit te kijken: het BK tijdrijden 2019.

Ondertussen exact een jaar geleden. Zowat elke Belgische renner die zich goed voelt op een tijdritfiets had in de weken voordien al eens uitgepakt en zijn tijdritcapaciteiten onderstreept. Daarom waren de verwachtingen ruimschoots op voorhand al enorm voor het BK tijdrijden in Middelkerke.

Aan de kust moest blijken wie van onze nationale klasbakken nog eens een demonstratie kon geven en zo de Belgische titel kon pakken. Wout van Aert had zijn kwaliteiten als hardrijder al kracht bij gezet in de 26 kilometer lange tijdrit in en rond Roanne in de Dauphiné.

Grote specialisten als Tejay van Garderen en Tom Dumoulin deden er alles aan om die dag de zege binnen te halen, maar kregen meer dan een halve minuut aan de broek van Wout van Aert. Vijftien dagen later in Middelkerke was Van Aert zeker evengoed.

Van Aert zette aan het eerste tussenpunt meteen een scherpe tijd neer. Het verschil met Evenepoel was daar wel slechts enkele seconden, maar ten opzichte van mannen als Campenaerts en De Gendt was er al ruime kloof. Lampaert ging in het wedstrijdbegin echter nog sneller.

Een ontketende Van Aert werd echter alsmaar sterker en kon zijn inspanning prima volhouden tot het einde. Hij liep uit op Evenepoel en was ook sneller onderweg dan Lampaert. Aan de meet moest iedereen vaststellen dat Van Aert een enorm sterk laatste deel achter de rug had. Lampaert moest 31 seconden op hem toegeven, Evenepoel pakte het brons.

Wielerkrant was er ook live bij en zag een zelfverzekerde Wout van Aert. "Het is niet zo dat ik uit de lucht viel toen ik hoorde dat ik de beste tijd had. Dit is geen verrassing", blaakte hij van vertrouwen. "Het niveau was misschien wel iets beter dan ik gedacht had. Ik kon een stukje boven de limiet rijden."