Knipoog van De Gendt richting wielerjournalist die van job verandert: "Weer iemand minder die lastige vragen stelt"

Thomas De Gendt is altijd wel te vinden voor een grappige opmerking hier en daar. Het thema is deze keer Merijn Casteleyn die stopt als vaste wielerjournalist van VTM en als leraar aan de slag gaat. De Gendt feliciteert hem met zijn keuze op zijn eigen manier.

Casteleyn was in totaal vijftien jaar wielerjournalist voor de commerciële televisiezender. Om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin, keert Casteleyn terug naar het onderwijs. Vanaf 1 september gaat hij Nederlands, Engels en Spaanse les geven in het beroeps en technisch onderwijs. Stijn Vlaeminck wordt zijn opvolger.

Het nieuws werd ten huize De Gendt in de geheel eigen stijl onthaald. "Yes. Weer iemand minder die lastige vragen stelt", reageert Thomas De Gendt met een knipoog op zijn Twitteraccount. "Geniet van je 'wielerpensioen', Merijn Casteleyn."