Nog geen Grand Départ en dus nog geen volk, maar Tim Wellens verzekert een hoog niveau in Nice

Tim Wellens is na de strijd die hij vorig jaar voerde in het bergklassement één van de renners om naar uit te kijken in de Tour van 2020. Die had normaal vandaag moeten beginnen, maar het gaat er voorlopig in Nice heel anders aan toe dan verwacht.

Het VRT Journaal ging al eens een kijkje nemen in Nice, de startplaats van de Tour. Het was er niet over de koppen lopen op de Promenade des Anglais. Toch zijn omstaanders er zeker van dat het tegen eind augustus wel in orde komt. "Er zal wel volk zijn. Het wielrennen trekt veel volk aan", klinkt het. "Het is één van de mooiste spektakels die je kan meemaken en bovendien is het gratis", oppert een ander persoon. Via een omzwerving werd ook het oor eens te luister gelegd bij Tim Wellens. Die verzekert dat op sportief gebied het niveau zeker goed genoeg zal zijn. "Iedereen weet dat die datum er nu aankomt. Iedereen heeft tijd om zich voor te bereiden." Al moet men nog altijd rekening houden met corona. Ergens bestaat er dus nog altijd een kans op afgelasting. "Als we de Tour niet kunnen rijden valt er een belangrijk evenement weg voor de sponsors en is het ook een probleem voor mij persoonlijk."