Van Impe moedigt ambitie bij Evenepoel aan: "Hij móet denken: 'Ik kan de Ronde van Frankrijk of Italië winnen'"

Aan zelfvertrouwen of geloof in eigen kunnen geen gebrek bij Remco Evenepoel. Zo merkte hij onlangs nog op dat hij gebrand is om de Giro te winnen. En dat terwijl zijn eerste deelname nog wacht. Zo'n attitude wekt positieve én negatieve reacties op, maar Van Impe moedigt die grote ambities aan.

VTM Nieuws ging Lucien Van Impe, de laatste Belgische Tourwinnaar, opzoeken. Krijgt hij één van de komende jaren een opvolger? "Iedereen spreekt over Evenepoel en hij heeft al laten zien dat hij een toptalent is. We hopen allemaal dat Evenepoel het gaat doen. We hebben al renners gehad die goed waren en in de tien eersten konden eindigen. Als kandidaat-rondewinnaar hebben we nooit iemand gekregen."

Van Impe stelt zijn hoop op Evenepoel, maar tekent ook voorbehoud aan. "Nu hebben we Evenepoel en er worden zoveel vergelijkingen gemaakt met Merckx, maar het is toch afwachten. Dat hij tegen de Colombianen op kan in het hooggebergte, wil ik nog zien. Hij gaat naar de Ronde van Italië, hij zal daar moeten bewijzen dat hij klaar is om volgend jaar naar de Ronde van Frankrijk te komen."

Wat verwacht Van Impe van hem in de Giro? "Hij heeft een ongelooflijk karakter en wil bewijzen dat hij goed is. Ik denk dat hij bekwaam is om zeker in de tien eersten te eindigen." De renner van Deceuninck-Quick.Step laat ook doorschemeren dat hij denkt mee te kunnen doen voor de eindzege, dat is nog wel wat anders.

Van Impe heeft er geen moeite mee dat Evenepoel dat nu al ambieert. "Hij móet denken: Ik kan de Ronde van Frankrijk of Ronde van Italië winnen. Als je daar zo naartoe gaat, kun je dat. Hij kan dat, hij moet er ook zelf in geloven. Als je op voorhand al maar denkt aan de tien of vijftien eersten, moet je niet starten om de ronde te winnen."