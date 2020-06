Merlier schetst ambities voor BK en kijkt ook al vooruit: "Denk dat mijn toekomst meer op de weg ligt dan in de cross"

Tim Merlier heeft zijn Belgische tricolore nog niet veel kunnen showen en toch staat die trui binnen minder dan drie maanden alweer op het spel. De renner van Alpecin-Fenix heeft het over dat kampioenschap en ook over de combinatie weg-veld.

Merlier was te gast in De Zevende Dag en had het over de weinige momenten dat hij zijn trui heeft kunnen tonen. "Ik heb de troost dat ik een paar keer heb kunnen winnen. 't Is wel pijnlijk dat de koers nog altijd niet hervat is." Dat gaat binnenkort wel gebeuren. "Doordat ik kunnen proeven heb van Kuurne-Brussel-Kuurne, wil ik dit jaar de klassiekers rijden."

Op de weg kan ik nog winnen

Die zullen dus wel de voorkeur krijgen op de start van het veldritseizoen. "Ik ga de klassiekers rijden in plaats van meteen te starten in de cross. De eerste klassieker zal Gent-Wevelgem zijn. Op de weg kan ik nog winnen, in de cross is dat nog niet gelukt. Ik denk dat mijn toekomst meer op de weg ligt dan in de cross."

Op 22 september komt het BK in Anzegem er dan aan. Hoe leeft Merlier daar naartoe? "De ambitie is om te verlengen, maar dat is iets dat bijna onmogelijk is. Het is twee dagen na de Tour, er zullen wel een aantal toppers niet starten."