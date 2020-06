Ex-ritwinnaar in Tour komt terug op zijn dopingverleden: "Ik schaam me, het was nog steeds mijn eigen keuze"

Er is weer wat meer bekend geraakt rond één van de dopingverhalen in het wielrennen. In 2015 gaf Nicki Sørensen voor het eerst toe om doping gebruikt te hebben. De Deense ex-renner is er dieper op ingegaan in de studio's van TV2.

Sørensen gaf toe zich te doperen van 1998 tot 2004. Opvallend: zijn grootste overwinning, een ritzege in de Tour, kwam er pas in 2009. "Ik schaam me voor wat er gebeurd is. Ik voelde me een beetje slachtoffer van het moment, maar het was nog steeds mijn eigen keuze."

ALGEMENE CULTUUR

Doping was in die periode wel schering en inslag in het wielerpeloton. "Ik werd verteld door andere profs dat dit was hoe het werkte. Ik was ervan overtuigd dat het de algemene cultuur was voor wielrenners om doping te gebruiken."

Sørensen is sportdirecteur en performance manager bij Israel Start-Up Nation. De Scandinaviër beseft dat het controversieel is dat hij een nieuwe kans gekregen heeft in het wielrennen. "Je zou kunnen stellen: wat is mijn plaats in de wielersport van vandaag als sportdirecteur? Ik kan jongeren laten zien dat doping niet de juiste weg is."