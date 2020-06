Geen verrassingen in programma Philippe Gilbert: Tour de France en klassiekers staan op het programma

Op Twitter maakte Gilbert vandaag zijn programma bekend. Er zijn geen verrassingen, want hij zal aan de start verschijnen van de Tour de France en de grootste klassiekers. Zo staan de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race op het programma.

Gilbert zal zijn seizoen hervatten op 1 augustus. Dan neemt de Belg van Lotto-Soudal deel aan de Strade Bianche. Daarna volgen met Milaan-Turijn en Milaan-San Remo nog twee Italiaanse wedstrijden.

These are the races I'll ride later this summer and autumn! 🚴 pic.twitter.com/wJ1mMaAWww