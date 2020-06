Nairo Quintana waarschuwt jonge Colombiaanse renners: "Ze worden met valse beloftes naar Europa gehaald en dan in kelders gestopt"

Nairo Quintana heeft in een podcast zich uitgelaten over de manier waarop wielermakelaars jonge talenten willen wegplukken uit Colombia. De 30-jarige renner wil zo zijn landgenoten waarschuwen.

"Veel renners willen van de jeugdcategorieën meteen naar de Tour en maken zo hun school niet af. Maar dat is alleen weggelegd voor renners als Bernal. Ze zouden best tot de U23-categorie blijven en dan nog in dezelfde reeksen verder fietsen in Europa. Zodat ze zeker hun school afmaken", kwam Quintana met advies.

Quintana ziet dat veel jonge renners in Colombia te vroeg de stap naar Europa wagen en dan met hangende pootjes terugkomen. "Ze worden door wielermakelaars met valse beloften naar Europa gehaald. Eens ze daar zijn aangekomen worden ze in kelders gestopt tot ze kraken. Velen stoppen met koersen en keren ontredderd terug naar Colombia."

"Het enige doel van die wielermakelaars is om een nieuwe Bernal te ontdekken. Maar zij houden geen rekening met de renners die niet slagen. Ze zeggen dat ze Bernal of Uran naar Europa hebben geloodst, een tactiek om die jonge renners te overtuigen."

Quintana hoopt dat veel jongeren twee keer nadenken, vooraleer ze ingaan op het voorstel van Europese wielermakelaars. De voorbeelden van jonge renners die het niet halen zijn veel frequenter dan diegenen die het wel halen.