Team Campenaerts legt meer dan 7500 km af en presteert het best in de NTT Partner Challenge

Victor Campenaerts kan wel een stukje hardrijden en dat is zeker van pas gekomen het voorbije weekend. Dan vond immers de NTT Partner Challenge plaats. Opzet was om geld in te zamelen voor het goede doel, maar ook om de volledige afstand van de Tour van 2020 af te leggen.

Dat kon gebeuren door inspanningen te leveren in verschillende disciplines: fietsen, lopen, zwemmen en paddle boarding. Zo'n 700 deelnemers konden zich inschrijven en werden onderverdeeld in verschillende groepjes. Elke groep werd aangevoerd door een renner of staflid van NTT. De optelsom leert dat alles bijeen er liefst 89 000 kilometers werden afgelegd. De overwinning ging naar Team Campenaerts, met de werelduurrecordhouder dus als aanvoerder. Zijn ploeg legde 7592,6 kilometer af. Niemand deed beter. Team Kreuziger en Team Barbero kwamen het dichtst in de buurt, maar bleven onder de 7500 kilometer. Het komt niet helemaal als een verrassing "Ik ben superblij met de overwinning van onze ploeg, maar het komt misschien niet helemaal als een verrassing. Iedereen was massaal inspanningen aan het leveren", reageert Campenaerts op de site van NTT. "Het is gek om te zien hoe deze challenge donaties aan Qhubeka geactiveerd heeft. Het was een geweldige inspanning, niet enkel van mijn team, maar van alle betrokkenen."