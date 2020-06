Throwback: Belg verovert geel in Tour, Merlier wint BK

30 juni is een mooie dag in het Belgische wielrennen. In 2013 won Jan Bakelants de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. In 2019 veroverde Merlier de tricolore op het BK in Gent.

Bakelants

In 2013 startte de Tour de France op het Franse eiland Corsica. De eerste etappe was een rit in lijn en werd gewonnen door Andre Greipel. De tweede etappe had een wat geaccidenteerder parcours en bood kansen om de gele trui af te snoepen van de Duitser.

En dat deed Jan Bakelants ook. De renner van RadioShack-Leopord zat in de laatste kilometers nog in een mooie groep met onder andere Fuglang en de jarige Sylvain Chavanel. Op een hellend stukje op iets meer dan 1,5 km van de streep waagde Bakelants zich aan een ultieme aanval. Ondanks de Franse regie die dacht dat de renner Irizar was, reed Bakelants met een seconde voorsprong op het peloton als eerste over de streep. Die seconde was genoeg om de gele trui in ontvangst te nemen en twee dagen te dragen tot na de ploegentijdrit.

Merlier

Het BK wielrennen van 2019 kondigde zich aan als eentje voor sprinters. Ondanks een licht geaccidenteerd parcours lukte het de aanvallers, waaronder Remco Evenepoel, niet om de sprinters los te schudden.

Tim Merlier behoorde tot de favorieten maar het was toch ook vooral uitkijken naar wat Wout van Aert kon. De veldrijder had zich al laten opmerken door in de Dauphiné een massasprint te winnen en BK tijdrijden te worden.

Uiteindelijk won Merlier de massasprint voor TImothy Dupont. Van Aert zat te ver toen Merlier zijn sprint inzette. Hij kon nog wel naar de derde plaats snellen, maar winst zat er niet in voor hem.