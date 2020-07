Belgische ploegleider luidt de alarmbel: "Eigen jeugd komt niet meer aan de bak"

Ook het jeugdwielrennen heeft natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis ondervonden. De jonge renners zullen er evenzeer naar uitkijken om terug wedstrijden te rijden. Het is dan wel de vraag of ze voldoende kansen krijgen. Rik De Voogdt vreest voor renners van eigen bodem.

De Voogdt is ploegleider in het jeugdwielrennen en is dit jaar actief bij het Canguru-QTS-Air College Cycling Team. Op Twitter verwijst hij naar een artikel met de selecties van de ploegen voor Aubel-Thimister-Stavelot. Wat opvalt is dat er in deze wedstrijd in België veertien buitenlandse ploegen aan de start komen en slechts elf Belgische ploegen.

Ook De Voogdt stelt het met grote verbazing vast en deelt het meteen ook mee aan bondsvoorzitter Tom Van Damme en aan Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step. "Straf! 14 buitenlandse ploegen in Aubel-Thimister-Stavelot! Eigen Belgische jeugd komt niet meer aan de bak, wreed spijtig toch!"