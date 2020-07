Bigla-Katusha is het verleden: naamswijziging en overname nieuwe sponsor gaat officieel in

De wielerploeg Bigla-Katusha is gelukkig gered kunnen worden van de ondergang, maar de ploeg zal natuurlijk wel met een andere naam door het leven gaan. De naamswijziging is vanaf vandaag officieel. De damesploeg heet nu Équipe Paule Ka.

Bigla en Katusha hadden te midden de coronacrisis laten weten dat ze hun sponsoring niet meer konden voortzetten. Het was dus zoeken naar een nieuwe sponsor en die werd gevonden met het Franse modemerk Paule Ka.

De naamsverandering en overname van deze sponsor gaat op 1 juli 2020 in. Dat is ook aangekondigd op de website van het team. "We zijn ontzettend trots dat onze naam verandert van Bigla-Katusha naar Équipe Paule Ka", klinkt het. "Sinds een partnership van lange termijn werd gevormd met het Franse modehuis, hebben we gewerkt aan een geüpdate look, die we vandaag kunnen voorstellen."

WITTE SHIRTS

Er is inderdaad een geheel nieuwe outfit ontworpen. Het zijn grotendeels witte shirts, met aan de zijkanten en in de kraag ook twee soorten blauw en een stukje oranje ingewerkt. Er is een horizontale groene streep. Ook de eerste A en de letter K in de ploegnaam worden in het groen aangegeven. Ploegbussen en volgwagens hebben uiteraard dezelfde kleuren meegekregen.