Fysieke testen Deceuninck-Quick.Step doen het beste verhopen: "Bij iedereen waarden beter dan in januari"

Bij Deceuninck-Quick.Step is het volop toeleven naar de hoogtestage in Val di Fassa, aan de bergpas San Pellegrino. Eerst passeerden renners van de ploeg wel langs de Bakala Academy in Leuven, om te zien of ze wel in goede staat zijn.

Trainer Koen Pelgrim legt uit waarvoor deze testen eigenlijk dienen. "We wilden checken hoe diep onze renners kunnen gaan en zien of ze goed uitgerust zijn. We wilden ook hun fysieke conditie testen in vergelijking met januari en februari. Bij iedereen die getest is waren de waarden beter in januari."

De vooruitzichten zijn dus uiterst positief. Pelgrim hecht echt wel waarde aan de uitslagen van de fysieke testen. "Het is belangrijk voor de ploeg dat we deze testen kunnen doen in de Bakala Academy, we kunnen rekenen op hun expertise om onze renners te evalueren."

De locatie die ze gaan opzoeken, is ideaal, valt langs alle kanten te horen bij Deceuninck-Quick.Step. "In Val di Fassa zullen we finetunen richting augustus. Het is daar uitstekend voor een variatie aan trainingssessies. We zullen genieten van de voordelen van een hoogtestage en de lagere stukken gebruiken voor specifiek en intensief werk dat op hogere hoogte niet kan."

Voor Pelgrim zal het ook boeiend zijn om de ontwikkelingen van de renners op stage in de gaten te houden. "Ze zullen in drie verschillende groepen rijden, zodat ieder een meer individueel programma kan volgen, specifiek voor sprinters, lead-outs etc. We zullen de trainingsarbeid op de voet volgen."