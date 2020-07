Geen veldritten op dagen van Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, 3 WB-crossen geschrapt

Flanders Classics heeft een nieuwe kalender voor de Wereldbeker veldrijden bekendgemaakt. Die telt in totaal 11 wedstrijden en dus geen 14. De crossen van Antwerpen, Dublin en Waterloo gaan niet door. Er is ook geen overlapping met grote Monumenten op de weg.

Dat laatste was wellicht een grote zorg, want op de oorspronkelijke planning stonden er ook crossen op 18 en 25 oktober. Op die dagen worden de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gereden. Dublin, voorzien op 18/10, gaat niet door. Zonhoven, voorzien op 25/10, neemt de datum in van de geannuleerde cross in Antwerpen in.

De Wereldbeker veldrijden gaat van start op 1 november in Overijse. Twee weken later staat een trip naar het Tsjechische Tabor op het programma. In de weken nadien zal er gereden worden in Koksijde en Besançon. In december volgen de wedstrijden in Wachtebeke (06/12), Zonhoven (13/12), Namen (20/12) en Diegem (27/12).

DRIE LAATSTE MANCHES IN BUITENLAND

De ontknoping van de Wereldbeker volgt in januari, en in het buitenland. Op 3 januari is het cross in Hulst, op 17 januari in het Zwitserse Villars en op 24 januari is er de laatste WB-manche in Hoogerheide.