Van der Schueren richt pijlen op Strade en vervolg van Italiaans programma: "Toewerken naar eerste grote afspraak"

Redenen tot tevredenheid bij Hilaire Van der Schueren en Circus-Wanty Gobert, want ze hebben de wildcards beet voor de Italiaanse eendagskoersen die ze vooropgesteld hadden. Dat ze zo een mooi programma voor de wielen krijgen, zal de gretigheid binnen de ploeg zeker goed doen.

Circus-Wanty Gobert zal aan de start staan van de Strade Bianche, Milaan-Turijn, Milaan-Sanremo, Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije. Met Jan Bakelants hebben ze zelfs een renner in huis die de Ronde van Piemonte al gewonnen heeft.

DRUKKE START

De verkregen wildcards zijn zeker en vast een opsteker, zo beweert ook Hilaire Van der Schueren. "Dankzij onze deelname aan deze Italiaanse koersen kunnen we onze renners in augustus een zeer mooi koersprogramma aanbieden. Het wordt een drukke start na een lange periode van rust, maar de geel-blauwe brigade is gemotiveerd om veel te koersen."

Door het startrecht te verwerven voor de hierboven genoemde koersen, is het huiswerk af bij Circus-Wanty Gobert. "Ons programma voor de komende maanden is afgewerkt, tijdens onze twee stages kunnen we de selecties verfijnen en toewerken naar de eerste grote afspraak op 1 augustus!"