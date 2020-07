Asgreen over het winnen van een nationaal kampioenschap: "Deed meteen al mijn kleren uit"

Kasper Asgreen is niet alleen de tweede in de Ronde van Vlaanderen van 2019, of de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne van 2020. Hij is ook nationaal kampioen tijdrijden van Denemarken.

En op een video van Deceuninck-Quick.Step beschrijft hij die wedstrijd en het gevoel van het winnen van het dragen van een nationale trui.

"Het was een vlak parcrous dus het ging heel snel, bijna 52 km/u gemiddeld. Mijn vorm was goed want ik was aan het voorbereiden naar de Tour de France", herinnert Asgreen zich. "Ik ging als een van de laatste renners van start. Toen ik over de streep kwam, stapte Brian (Holm, ploegleider red.) uit de auto. Toen we het resultaat kenden, sprongen we elkaar in de armen", het was echt een fantastisch moment.

Speciaal gevoel van de trui

Bij het winnen van aan nationaal kampioenschap, hoort een speciale nationale trui. Voor de ene is die trui wat mooier dan voor de andere. Bij Asgreen was het een Deense vlag over het gehele bovenstuk. "We hadden een training om te gaan tijdrijden een paar dagen voor de start van de Tour. Ik kreeg een doos met mijn nieuwe tenue en deed meteen al mijn kleren uit om de nieuwe tenue te passen", aldus Asgreen.

Een nationale trui, zo kan het dus ook: (Ramon Sinkeldam, Nederlands kampioen 2017)