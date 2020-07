Retro 2011: Gilbert zet kers op de taart met gele trui

2011 was een jaar grand cru voor Philippe Gilbert. Na geschiedenis te schrijven door de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te winnen, trok hij als Belgisch kampioen naar de Tour met één doel: de gele trui veroveren.

Aangezien de eerste etappe van de Tour geen tijdrit was maar wel een rit in lijn met een heuvelaankomst, was Philippe Gilbert de aangewezen favoriet voor etappewinst. De aankomst lag op de Mont des Alouettes, 3 kilometer lang en gemiddeld 4% met op het einde stroken tot 7%.

Op zo'n 600 meter probeert Fabian Cancellara op de verrassing te spelen met een snedige versnelling waarop enkel Philippe Gilbert in de reactie gaat. In een mum van tijd stoomt Gilbert naar Cancellara. De Zwitser houdt de benen stil op 400m van de streep, maar Gilbert houdt niet in.

Lange sprint

Integendeel, de Belgische kampioen gaat op en over Cancellara en maakt er een langgerekte sprint van. Vanuit het peloton kan enkel Cadel Evans nog in de buurt komen. Maar de Australiër eindigt op 3 seconden van Gilbert. De rest van het peloton eindigt op 6 seconden.

Door winst in de eerste etappe pakt Gilbert het geel, het groen en de bolletjestrui aangezien de Mont des Alouettes de enige bergprijs was. De witte jongerentrui was voor ene Geraint Thomas.