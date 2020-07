Verrassend: geen Simon Yates in voorselectie Mitchelton

Mitchelton-Scott heeft zijn voorselectie voor de Tour de France voorgesteld en Simon Yates hoort daar verrassend genoeg niet bij.

Tweelingbroer Adam Yates zal samen met Esteban Chaves van start gaan als kopman in de Tour. Voor Adam Yates is een 4e plek in 2016 zijn beste eindnotering in de Tour, maar de afgelopen jaren was het toch wat minder voor hem. Simon Yates deed met een 7e plek in 2017 nooit beter dan zijn broer, maar was wel de beste in de Vuelta van 2018 en in de Giro van datzelfde was hij lang op weg naar winst voor hij een inzinking kreeg en Froome naar de eindoverwinning reed.

Simon Yates zal nu naar alle waarschijnlijkheid toewerken naar de Ronde van Italië en daar de strijd aangaan met onde andere Richard Carapaz, winnaar van de Giro in 2019. Ook helper Jack Haig zal niet van start gaan in de Tour en hoogstwaarschijnlijk Simon bijstaan in de Giro.

Voorselectie Tourselectie Mitchelton-Scott:

Adam Yates

Esteban Chaves

Mikel Nieve

Damien Howson

Daryl Impey

Chrisopher Juul-Jensen

Jack Bauer

Luke Durbridge

Michael Hepburn

Luka Mezgec