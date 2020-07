🎥 Van Avermaet bespreekt toegepaste tactiek in virtuele Tour: "Misschien ging ik iets te vroeg aan"

"Het was weer een zware rit", zuchtte Van Avermaet na deze nieuwe onderneming. De virtuele Tour is in de eerste plaats een teamcompetitie. CCC staat na dag 1 op de vijfde plaats. "Ik denk dat we het met de ploeg zo goed mogelijk hebben gedaan. We hebben aardig wat punten verzameld, daar ben ik redelijk blij mee."

Van Avermaet had voor zichzelf een bepaalde strategie uitgedokterd. "Ik heb gefocust op de sprints op het vlakke. Ik dacht dat het daar minder energie kostte dan op de klimmetjes. Op het einde was er de altijd belangrijke sprint natuurlijk. Misschien ging ik iets te vroeg aan, een aantal renners gingen mij voorbij."

🗣"It was a hard one & we tried to do as good as possible as a team... I went a bit too early but, anyway, we're happy with how it went.”@GregVanAvermaet on #TDFVirtual st. 1 👇which saw him finish 9th & @CCCProTeam finish 5th & 3rd in the 💛 & 💚 classifications.#RideForMore pic.twitter.com/OwyFZVcMn2