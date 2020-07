Naar contract lonkende Baptiste Planckaert waagt zich jaar na grote zege niet aan grootse voorspelling

Baptiste Planckaert heeft in de loop van 2019 verschillende keren straf uitgepakt. Het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat hij de Rund um Köln won. Kan er van hem ook iets verwacht worden in de GP Vermarc? Voor aanvang van de koers vond hij het moeilijk om voorspellingen te doen."

"We gaan zien wat het geeft. Niemand kan zeggen hoe goed hij al is. Iedereen zal wel goed getraind hebben., maar je kunt niet zeggen wie top is", schetste Planckaert de situatie deze middag in een gesprek met Wielerkrant.

Ook voor hem volgt er straks een drukke periode. "Vanaf 1 augustus, als de echte wedstrijden eraan komen, zit het heel kort opeen." Een goede voorbereiding is dan van groot belang. Hoe zat het daarmee? "Qua training heb ik van alles wat gedaan. Ik had mijn sleutelbeen gebroken. Eerst was het gewoon terug wat fietsen. Het is altijd goed weer geweest en ik fiets graag, dus de motivatie was geen probleem."

Nu is het nog een tandje bijsteken

Planckaert weet wel dat de intensiteit nog wat de hoogte in mag. "Nu is het nog even een tandje bijsteken." De renner van Bingoal-Wallonie Bruxelles is eind dit jaar einde contract. Een nieuwe overeenkomst staat dus hoop op zijn verlanglijst. "Geen zorgen in onze ploeg momenteel. Enkel nog een contractje tekenen."