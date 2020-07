Opvallend: Romain Bardet moet het kopmanschap delen in de Tour de France

Bij AG2R La Mondiale zullen ze dit seizoen niet alles inzetten op Romain Bardet. De Franse klassementsrenner moet het kopmanschap in de Tour de France delen met Pierre Latour, een andere Franse klimmer.

Normaal gezien ging Romain Bardet niet deelnemen aan de Tour de France, want de Giro en de Vualte stonden op zijn programma. Door het coronavirus heeft de Franse ploeg dan toch besloten om Bardet mee te nemen naar de Tour de France.

Slecht nieuws voor Latour, want hij was normaal gezien de kopman bij AG2R La Mondiale. Toch heeft hij te horen gekregen dat de ploeg ook voor hem zal rijden. "We zullen met twee kopmannen de Tour aanvatten", aldus Latour bij Le Sport Dauphinois. "Door de zware start zullen we moeten zien hoe het tijdens de wedstrijd zelf loopt om te bepalen voor wie er gereden zal worden."