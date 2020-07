Jumbo-Visma breekt contract met partner open en zet samenwerking verder tot 2023

Bij de ontwikkeling van Jumbo-Visma tot internationale topploeg hoort ook een partner die voor kledij kan zorgen waar de renners zich erg comfortabel in voelen en graag in rijden. Daar zorgt AGU voor. Jumbo-Visma en AGU hebben hun lopende contract opengebroken.

De samenwerking tussen beide partijen is ingegaan in het begin van 2019. Er was nog een lopende verbintenis, maar het contract is nu al opengebroken en verlengd tot eind 2023. Een teken dat Jumbo-Visma en AGU het in de toekomst wel met mekaar zien zitten.

"Ons sponsormodel met hoofdsponsors voor onbepaalde tijd is uniek. Dat AGU zich als kleding- en brillenpartner aansluit bij dat model en dat we voor onbepaalde tijd samen de toekomst ingaan, bevestigt het vertrouwen dat we in elkaar hebben”, zegt Richard Plugge, directeur van Team Jumbo-Visma.

AGU levert alle wielerkledij, fietsbrillen en casual kledij van Jumbo-Visma. Alle kleding wordt volledig op maat gemaakt, wat zeker voor tijdrijders erg belangrijk is. "Voor renners als Tom Dumoulin telt iedere milliseconde. Tijdwinst is enorm belangrijk en is te vinden in de kleinste details. AGU heeft hier echt met ons de schouders onder gezet en ons naar het volgende niveau gebracht", beweert Plugge.