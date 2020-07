Opstoot van corona in Catalonië waar ook... Van Aert is: "Wout zit op paar honderd kilometer van de lockdown"

Wout van Aert zal er wel enorm op letten dat hij zich tijdens zijn verblijf in Catalonië niet in gevaar brengt. Voorzichtigheid is alleszins geboden, want het is net in die regio dat er een felle stijging van het aantal besmettingen in vastgesteld.

Corona domineert opnieuw het dagelijkse leven in Catalonië, in die mate zelfs dat er opnieuw een lockdown is ingesteld. Toch niet meteen de omstandigheden waar je als wielrenner op stage mee te maken wil krijgen. Bij Jumbo-Visma maken ze zich echter sterk dat er Wout van Aert weinig kan gebeuren. VERTREK NIET AAN DE ORDE "Wout zit in de buurt van Gerona, op een paar honderd kilometer van de lockdown", verduidelijkt woordvoerder Ard Bierens aan Gazet van Antwerpen. "Hij kan er blijven trainen. Hij is met de wagen en kan vertrekken wanneer hij wil, maar dat is nu nog niet aan de orde." Van Aert bereidt zich ter plekke volop voor op de Strade Bianche van 1 augustus. De voorbije twee jaar eindigde Van Aert telkens op een derde plaats in de Italiaanse eendagskoers.