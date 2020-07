Sportarts wil nog meer informatie om hartfalen bij renners te voorkomen: "Beter inzicht krijgen op tragische overlijdens"

Groot is de tristesse in het peloton omwille van de dood van Niels de Vriendt. Hartfalen bij wielrenners, het is een problematiek die zo weer helemaal centraal komt te staan. Al te vaak zijn jonge mensen hier het slachtoffer van. Sportarts Tom Teulingkx beraadt zich hierover.

Keulingx, voorzitter van de Vereninging voor Sport-en Keuringsartsen, weet dat beloften en junioren die aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen medische onderzoeken moeten laten uitvoeren. "Die renners moeten dus bij een van de 300 erkende keurings­artsen langs gaan. Uit de screenings bij zo’n dokter kunnen we 90 procent van mogelijke hart­afwijkingen aan het licht brengen", beweert de dokter in GvA.

Wat moeten we nu denken van die 90 procent? "Dat is veel. Maar we missen dus nog tien procent en we ­moeten de mazen van het net ­proberen kleiner maken en daar op inzetten. We pleiten niet voor meer onderzoeken, maar we pleiten er wel voor om beter zicht te krijgen op tragische overlijdens zoals dit weekend."

COMMISSIE MET EXPERTEN

Dat wil zeggen: meer gegevens, meer informatie. "We willen de hartslaggegevens van deze renners laten onderzoeken, getuigen aan het woord te laten en nagaan of de sporter zich ­mogelijk onwel voelde en of hij een medische achtergrond had. Er zou een heel dossier op­gemaakt moeten worden om daarna door een commissie met experts zoals cardioloog Pedro Brugada te laten analyseren."

AUTOPSIE

Bij een overlijden zoals dat van De Vriendt kan een autopsie mogelijk klaarheid scheppen. Die is in dit geval door het parket niet aangevraagd. "Nochtans is er wel een mogelijkheid om bij sport­gerelateerde overlijdens een autopsie te vragen, zonder dat de nabestaanden voor die kosten moeten opdraaien."