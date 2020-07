📷 Straffe week van Wout van Aert in Spanje: Meer dan 1.000 kilometer gefietst op ruim 32 uur

Wout van Aert toonde zijn cijfers namelijk op Twitter. Daaruit blijkt dat hij meer dan 1.000 kilometer heeft afgelegd op iets meer dan 32 uur. Een ideale voorbereiding dus op zijn hoogtestage met Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg trekt volgens Het Nieuwsblad naar Tignes in Frankrijk.

De Belgische renner zal zich zo klaarstomen voor een druk programma, want met de Strade Bianche, Milaan-San Remo, Tour de France en nog enkele klassiekers komen er enkele zware maanden aan voor van Aert.

Solid week of training in Girona 🇪🇸 ✅

🔜 Altitude training camp with @JumboVismaRoad in Tignes 🇫🇷 pic.twitter.com/frhVppC6ib