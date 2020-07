Burgemeesters laten zich uit over wielerwedstrijden in hun eigen gemeente: "Niet realistisch om mensen op te roepen om weg te blijven"

Het voorbije weekend was in de GP Vermarc in Rotselaar te zien dat er daadwerkelijk wedstrijden georganiseerd kunnen worden met publiek. Toch was het voor bepaalde toeschouwers moeilijk om de regels te respecteren.

Inge Lensclaes, de burgemeester van Overijse, bekijkt hoe de gemeente eind augustus de Druivenkoers kan organiseren. "Het is niet realistisch om de mensen op te roepen om weg te blijven. We zouden wel enkele dingen kunnen aanbieden naast het parcours, zodat de mensen niet zouden samenkomen in een café. De politie zal ook toezicht houden met een helikopter", aldus de burgemeester bij Sporza. Ook Marnic De Meulemeester, de burgemeester van Oudenaarde, gaf een interview bij Sporza. Zijn gemeente komt natuurlijk aan bod in de Ronde van Vlaanderen. "We gaan met veiligheidszones werken waar de toegang beperkt of zelfs verboden zal zijn. Ook naast het parcours zullen er maatregelen zijn om het publiek te beperken. De volksgezondheid is het belangrijkste."