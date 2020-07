Bondscoach Verbrugghe juicht terugkeer van wielerwedstrijden toe: "Het WK zal hét doel van het jaar worden"

Dat er in ons land opnieuw gekoerst kan worden, pleziert natuurlijk ook met name onze bondscoach. Rik Verbrugghe beseft hoezeer de sport er nood aan heeft en voorts is het voor hem kijken hoe snel welke renners in topvorm geraken, met het oog op het WK.

De oefenkoersen die in ons land plaatsvinden, daar is Verbrugghe wel voorstander van. De periode zonder koers heeft lang genoeg geduurd. "Het zijn rare tijden. Het is zo dat het stilaan terug mag beginnen. Voor de sportwereld en de economie zal dat veel goed doen."

NIEUW SEIZOEN

Zowat iedereen legt er de nadruk op dat het van belang is om er in augustus meteen te staan. "De start van een nieuw seizoen, want daar mag je toch wel over spreken, gaat ook wel druk met zich meebrengen. Het moeilijkste dit jaar voor de renners was dat ze geen doelen hadden. Op een bepaald moment is er met de nieuwe kalender terug perspectief gekomen."

Verbrugghe zag enkele renners toch wel twijfelen toen de coronacrisis het wielerseizoen ineens lam legde. "In het begin was het zo dat ze niet goed wisten waar ze aan toe waren en had dat ook invloed op de motivatie. Ondertussen zijn er terug doelen en kunnen ze meer doelgericht werken. Dat is belangrijk."

BEKENDMAKING SELECTIE BEGIN SEPTEMBER

Over het grootste doel moet Verbrugghe niet lang nadenken: het WK in Zwitserland, waar hij met België hoopt medailles te kunnen behalen. Logisch gezien zijn functie, maar ook voor de renners kan dat het geval zijn. "Tussen 7 en 10 september ga ik toch proberen de selectie vast te leggen. Het kan wel dat ik bepaalde renners voordien al zekerheid geef. Het WK zal echt hét doel van het jaar worden."