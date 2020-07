Veldrijders maken zich zorgen na nieuws afschaffing startgelden: "Er waren er die twijfelden of ze wel crosser zouden kunnen blijven"

Zijn er grote veranderingen op til in het veldrijden? Wielerwebsite Wielerflits kwam gisteren namelijk met het nieuws dat er achter de schermen gewerkt wordt aan het wegwerken van de startgelden.

Het is nog niet duidelijk hoe het exact aangepakt zal worden, maar de renners lieten ondertussen al van zich horen. Zo zouden ze volgens Toon Aerts al bij elkaar gepolst hebben. "In het begin was er zelfs paniek. Sommige renners wisten niet zeker of ze zo wel konden blijven veldrijden", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Bij Het Laatste Nieuws is ook een reactie van Eli Iserbyt te lezen. "Er is al een samenkomst geweest met een vertegenwoordiger van elke partij, maar het was gewoon een mededeling. We zouden graag een gesprek starten over de inhoud."