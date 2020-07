RACESAFE: Mitchelton-Scott gaat voor bijkomende maatregelen en social distancing van 2(!) meter

Hoewel de herstart van het internationale seizoen voor de deur staat, is het de vraag of alles wel veilig kan verlopen in coronatijden. Bij Mitchelton-Scott nemen ze het zekere voor het onzekere en gaan ze nog een stapje verder dan nodig is om de veiligheid te garanderen.

De Australische formatie heeft een intern document opgesteld dat de toepasselijke naam RACESAFE heeft gekregen. Het is een leidraad om renners en staff gezond te houden. Zo zal er een ploegdokter aanwezig zijn bij elke mannen-of vrouwenkoers, de logica zelve. Alle teamleden zullen uiteraard ook getest worden op Covid-19. GEEN FOTO'S OF HANDTEKENINGEN Er komt een bijkomend protocol inzake ontsmetting, bijvoorbeeld van de handen. Er zal natuurlijk ook een collectieve verantwoordelijkheid zijn wat betreft de afscherming van het gezicht, social distancing en hygiëne. Er zullen geen foto's of selfie's genomen worden met fans en er zullen ook geen handtekeningen uitgedeeld worden. Daarnaast komen er ook bijkomende protocollen om met de media om te gaan. Zo hamert het team erop dat er bij interviews een afstand moet zijn van twee meter. Anderhalve meter is dus niet voldoende.