Records blijven sneuvelen: niemand minder dan Alberto Contador zet beste Everesting-tijd neer

Alberto Contador kan nog altijd hard met de fiets bergop rijden. Dat zal niemand ontkennen nadat de Spanjaard voor een nieuw record gezorgd heeft in de Everesting Challenge. Contador had slechts 7 uur, 27 minuten en 20 seconden nodig om de 8848 hoogtemeters af te leggen.

De records in het Everesten zijn al regelmatig verbeterd. Bij de vrouwen zette pas nog de Britse Emma Pooley een nieuwe besttijd neer. Bij de mannen heeft Alberto Contador dus het record verbroken. Terwijl dat toch al behoorlijk scherp was.

NOG BETER DAN DE BESTE ACTIEVE RENNER

Het record was in handen van EF Pro Cycling-renner Lachlan Morton. Het grootste verschil tussen de twee is natuurlijk dat Morton een actief renner is, maar Contador is natuurlijk niet de eerste de beste. De Spanjaard klopte de tijd van Morton met 2 minuten en 37 seconden.

Contador trok voor zijn recordpoging naar de Navapelegrín nabij Segovia, ten noorden Madrid. Liefst 78 keer reed hij het steilste gedeelte van deze beklimming op, met het gekende resultaat tot gevolg. Ook twee en een half jaar na zijn pensioen blijft El Pistolero dus zijn stempel drukken op de wielerwereld.