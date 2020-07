Ronde van Polen verwelkomt Evenepoel met open armen: "Ploegmaats zeiden dat het lastige en intense koers is"

Remco Evenepoel heeft meer klaarheid geschept over zijn programma. Op het eerste zicht valt natuurlijk de deelname aan de Ronde van Lombardije op. Het wielerjaar brengt Evenepoel ook nog naar de Ronde van Polen en daar zijn ze dolblij met zijn komst.

Op 5 augustus staat Evenepoel aan de start in Polen en in een gesprek met de organisatie blikte hij er alvast op vooruit. "Ik weet weinig over de koers zelf, maar ik wil constant nieuwe dingen ontdekken. Ik heb mijn ploegmaats gevraagd er iets over te vertellen. Ze zeiden dat het een lastige en intense koers is. Ik ben nog altijd veel aan het leren en probeer klaar te zijn voor de lastigste ritten."

Evenepoel weet al welke dagen hem het best zullen liggen. "De derde en de vierde rit zijn het meest uitdagend, vooral de rit met aankomst in Bukowina Tatrzanska. Het is moeilijk om te voorspellen wie daar de benen zal hebben voor de finale. Er zijn veel factoren waar we rekening moeten mee houden, onder andere het feit dat dit een rittenkoers is nadat we bijna alle competitie in het begin van het seizoen moesten overslaan."

GEEN TIJDRIT

Verrassingen zijn dus niet uit te sluiten. Een tijdrit is er dit jaar in Polen niet bij. "Ik had graag een tijdrit gereden in Krakau. Het is een discipline waar ik van hou. Het is ook wel zo dat door het uitgetekende parcours alles dit jaar dicht bijeen zal liggen in het klassement."