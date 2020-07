Kalender Superprestige bekend: seizoensopener in Gieten zonder toppers?

In het veldrijden krijgt de kalender voor komende winter steeds meer vorm. Zaterdag heeft ook de Superprestige haar kalender bekendgemaakt. Opvallend: de openingswedstrijd start valt meteen samen met mooie wegwedstrijden.

De openingsmanche in Gieten staat gepland op 11 oktober, normaal gezien vormt die datum niet echt een probleem. Maar dit jaar wel aangezien Gent-Wevelgem ook op 11 oktober valt en de Giro dan zijn 9e etappe aansnijdt.

Wout van Aert rijdt de openingsmanche in Gieten niet dit jaar. Eerder werd zijn programma bevestigd dat hij zou starten in Gent-Wevelgem. Tenzij de wedstrijd in Gieten hem op andere gedachten kan brengen?

Vorig seizoen won Laurens Sweeck de eindzege in de Superprestige, bij de vrouwen won de onvermijdelijke Nederlandse Celyn del Carmen Alvarado.