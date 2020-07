Rijdt van der Poel het WK in Zwitserland? "Parcours niet op zijn lijf geschreven, maar wie weet..."

Het WK Wielrennen in Zwitserland kondigt zich aan als een WK op een zwaar parcours. Nederland, dat het lang zonder klimmers heeft moeten doen, kan nu opeens rekenen op een sterke selectie. Maar wie wordt kopman?

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout heeft al een plan klaarliggen voor de wegwedstrijd op 27 september, dat laat hij weten in een gesprek met de Nederlandse krant AD. "Tom Dumoulin en Bauke Mollema zullen de speerpunten zijn. Maar er is ook nog Kruiswijk, Kelderman, Poels, Oomen... Er is nog geen meter gefietst dus we zullen nog moeten zien wie welke rol zall krijgen", verklaart de ex-renner.

Mathieu van der Poel

En wat mat Mathieu van der Poel, de alleskunner? "Het parcours van vorig jaar in Yorkshire was op zijn lijf geschreven, nu is dat iets minder. Ik moet nog nadenken of ik hem meeneem en welke rol hij zou krijgen. Er is contact geweest tussen mij en een aantal Nederlandse renners, maar ik kan nog niemand afschrijven", besluit de bondscoach.