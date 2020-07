UPDATE: McLaren-Bahrain zit financieel in vieze papieren, interesse van ISN en Ineos voor Teuns

Voor McLaren zijn het financieel zware tijden en de problemen trekken zich door naar de sport, waar McLaren-Bahrain het moeilijk heeft.

Dat zorgt ervoor dat de toekomst van de wielrenners wat onzeker is geworden. Mikel Landa, Mark Cavendish en Dylan Teuns bijvoorbeeld. De drie renners willen graag financiële zekerheid en dat kan McLaren-Bahrain hen momenteel niet geven.

Teuns stond nochtans op het punt om bij te tekenen voor twee jaar, maar wacht nu toch nog af. Zo is er interesse van Israël Start-Up Nation en nog twee andere ploegen in de diensten van de winnaar op La Planche des Belles Filles. Ook Ineos zou volgens Het Nieuwsblad bij de teams horen die hem in het vizier hebben.