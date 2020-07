Interview Van Wilder had weinig last van coronaperiode en wil zich tonen in drie Belgische klassiekers

De opdracht voor Ilan Van Wilder in zijn eerste seizoen als prof is klaar en duidelijk: steeds beter proberen worden. De beste methode voor een klimmerstype is om af te leren afzien bergop tussen de grote jongens. Daartoe is Van Wilder ook bereid op Belgische bodem.

Het moet wel wat zijn: als 20-jarige je eerste stappen zetten in het profwielrennen en dan meteen met zo'n 'coronaseizoen' geconfronteerd worden en verschillende maanden niet te koersen. "Ik heb niet zoveel last van gehad van die periode", vertelt Van Wilder aan Wielerkrant. "Ik ben gewoon blijven doorzetten. Ik wilde beter worden, ook al waren er geen koersen." Dat is de juiste attitude, al moet het niet altijd evident geweest zijn. "Soms was er een beetje minder motivatie, maar ik ben wel elke dag blijven trainen. Op het einde van het verhaal weet ik waar ik naartoe wil. Als atleet en als renner is het belangrijk om goed te zijn wanneer die wedstrijden eraan komen." KLIMKLASSIEKERS Van Wilder had begin dit jaar laten optekenen ook enkele wedstrijden in België te rijden. Ook nu zullen we dit jonge talent in eigen land kunnen bewonderen. "In de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl. Drie klimklassiekers die dicht op mekaar volgen. Dat zijn mooie wedstrijden." Eind september - begin oktober gaat dus een belangrijke periode worden. Tot dusver heeft Van Wilder met zijn deelname aan de Ronde van de Algarve enkel één rittenkoers gereden. "Eendagskoersen zijn natuurlijk niet hetzelfde als rittenkoersen. Het zou mooi zijn als ik bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik goed kan doorstaan. Dat is wel een heel lange wedstrijden. We zullen zien hoe ik die 260 kilometer ga verteren."